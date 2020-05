Cidades Em liberdade condicional, homem é preso ao traficar 325 kg de drogas na BR-060, em Rio Verde Suspeito disse que estava desempregado e receberia dinheiro para transportar o entorpecente de Mato Grosso do Sul até Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 31 anos, que transportava 325 quilos de maconha em um carro de passeio na BR-060, em Rio Verde, no início da tarde desta segunda-feira (25). Dentro do veículo, sobre os bancos e no interior do porta-malas, os policiais encontraram grande quantidade de tabletes da droga. O suspeito informou aos policiais que fa...