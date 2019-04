Vida Urbana Em Hidrolândia, trecho da BR-153 fica interditado após carro pegar fogo De acordo com a PRF, o veículo teve pane no motor. Ninguém ficou ferido

Um trecho da BR-153, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, ficou parcialmente interditado na manhã desta sexta-feira (19), no sentido Morrinhos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro pegou fogo embaixo de um viaduto após pane no motor. O veículo ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio....