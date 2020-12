Cidades Em Goianira, bombeiros encontram corpo carbonizado em casa incendiada Fogo começou por volta das 22h desta quinta-feira (24)

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma residência no município de Goianira, localizado a 30 km da capital. No local, um incêndio começou por volta das 22 horas e o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. No total, cinco militares participaram da ação e utilizaram aproximadamente 500 litros de água. Durante o trabalho da equipe, o corpo foi localizado e...