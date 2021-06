Cidades Em Goiânia, Zoológico e Mutirama terão funcionamento normal no feriado de Corpus Christi Segundo o presidente da Agetul, Valdery Jr., manter esses locais funcionando traz uma opção de lazer para as pessoas nesta data

O Zoológico de Goiânia e o Parque Mutirama terão funcionamento normal no feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (3). Desde a reabertura desses dois locais este ano, estão sendo seguidas as medidas de prevenção à Covid-19, como distanciamento de 1,5 m na fila de entrada e dentro dos parques, aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e pontos com á...