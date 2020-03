Cidades Em Goiânia, professor que voltou da Itália faz isolamento voluntário em apartamento Homem afirma que sentiu desconforto respiratório e recebeu como orientação ir a um Cais, mas se recusou para evitar contato com mais pessoas

Atualizada às 12h56 O professor do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) Victor Tomaz, de 38 anos, decidiu fazer uma quarentena voluntária, por conta própria em um apartamento em Goiânia para evitar possível transmissão do novo coronavírus. Ele passou sete meses na Itália devido a um doutorado e retornou no último domingo (8). Na última madrugada sentiu um desconfort...