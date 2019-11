O ministro da Educação, Abraham Weintraub, realizou uma visita a Goiânia na tarde deste domingo (3) para acompanhar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Acompanhado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), ele chegou ao Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) do Jardim Guanabara, na capital, por volta das 16h25. No local, onde permaneceu durante cerca de 15 minutos, Weintraub conversou com a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, e com gestores que estavam na unidade e tirou fotos.

Ao deixar o CEPMG, o ministro falou brevemente à imprensa e afirmou que não teria havido imprevistos durante o primeiro dia de provas. "Estamos caminhando para o melhor Enem da história", afirmou. No entanto, na capital goiana, um erro no endereço do local de prova informado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o exame, causou transtornos a candidatos que fariam a prova no Câmpus II da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

O problema foi admitido pelo Inep e uma van foi colocada à disposição dos candidatos pela organização da prova para transportar aqueles que deveriam ir para o local correto, que fica no Jardim Mariliza, a 13 km da Praça Universitária, local que foi informado equivocadamente.

Questionado pela imprensa sobre o fato, Weintraub demonstrou desconhecimento da situação e negou que o fato tivesse ocorrido.