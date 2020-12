Cidades Em Goiânia, Ministro da Educação defende retorno de aulas presenciais Em inauguração de CMEI no Jardins do Cerrado IV, em Goiânia titular do MEC reforçou necessidade de findar com ensino apenas remoto na rede federal

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçou o posicionamento do governo federal em iniciar tão logo o retorno do ensino presencial no País. Na manhã deste sábado (5), Ribeiro disse que o Brasil é o último local quanto a manutenção do ensino apenas remoto e garantiu que o programa do governo federal é que se tenha as aulas presencialmente. “Nem que seja de uma maneira h...