Em Goiânia, ministro da Educação defende realização do Enem e diz que foi um sucesso

Em passagem por Goiânia, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçou que não havia como adiar novamente a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) porque isso traria prejuízos para os estudantes mais pobres que tentam ingressar no ensino superior em 2021. Ele esteve por cerca de meia hora no Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) Hugo d...