Cidades Em Goiânia, jovem confessa ter matado adolescente para saber se é psicopata Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, foi morta em agosto, e seu corpo foi encontrado dias depois no Setor Jaó. Vítima teria sido escolhida por sua estrutura física, “o que facilitaria a conclusão do crime"

A Polícia Civil de Goiás prendeu três suspeitos do homicídio de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos. O corpo da jovem foi encontrado no dia 30 de agosto no Setor Jaó, em Goiânia, com sinais de facadas. Segundo as investigações, os envolvidos eram colegas da vítima, e teriam escolhido Ariane de forma aleatória para comprovar se um deles seria psicopata. ...