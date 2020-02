Cidades Em Goiânia, Hospital das Clínicas precisa de sangue tipo A- e O- Doador gasta em média 45 minutos no banco de sangue e uma única doação pode salvar até quatro pessoas

O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), necessita com urgência de sangue tipo A Negativo e O Negativo. Segundo o HC-UFG, o doador gasta em média 45 minutos no banco de sangue e uma única doação pode salvar até quatro pessoas. Veja os requisitos bási...