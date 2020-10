Cidades Em Goiânia, homem faz ataques racistas e homofóbicos a funcionária e clientes de restaurante; veja Ao receber o pedido para se retirar do estabelecimento, o agressor afirmou que não sairia, uma vez que ele é o proprietário do local e aluga o espaço para o restaurante

Atualizada às 13:30 desta terça-feira, 06/10/2020 Um homem foi filmado no último domingo (4) fazendo ataques homofóbicos e racistas a funcionária e clientes do restaurante Subway da Av. República do Líbano, no Setor Oeste, em Goiânia. Aos gritos, o agressor ofende primeiramente a atendente do estabelecimento e, após ser confrontado, começa a insultar consumidor...