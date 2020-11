Cidades Em Goiânia, homem é preso com produtos agropecuários de uso proibido Segundo a Polícia Militar, todos os produtos estavam sem registro na Anvisa

Um homem foi preso no sábado (21), em Goiânia, com vários produtos agropecuários de uso proibido. Segundo o Batalhão Rural da Polícia Militar, o rapaz estava em um carro e durante abordagem apresentou atitudes suspeitas. Ao fazer vistoria no veículo foram encontrados 75 frascos de anabolizantes veterinários importados e 47 pacotes de defensivo agrícola de origem c...