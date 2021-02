Cidades Em Goiânia, grupo suspeito de sonegação pode ter causado prejuízo de R$ 100 mi aos cofres públicos As equipes cumprem 20 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária

Atualizada às 10h35. Um grupo suspeito de sonegação fiscal, falsidade ideológica e documental é alvo de uma operação, nesta terça-feira (23), em Goiânia. As investigações da Delegacia de Repressão a Crimes Contra Ordem Tributária (DOT) apontam que os crimes causaram prejuízo aos cofres públicos do Estado em mais de R$ 100 milhões. As equipes cumpriram 20 mandados d...