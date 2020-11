Cidades Em Goiânia, grupo realiza mais um ato em apoio a Mari Ferrer Os participantes da manifestação, com faixas e cartazes, se reuniram na Praça Cívica e caminharam até a sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Neste domingo (8) um grupo realizou mais um ato em Goiânia em apoio à promoter catarinense Mariana Ferrer, de 23 anos. Os participantes da manifestação, em sua maioria mulheres com faixas e cartazes, se reuniram na Praça Cívica e caminharam até a sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Em entrevista à CBN Goiânia, a co-fundadora do Bloco Não é Não...