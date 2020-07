Cidades Em Goiânia, dupla é presa com drogas e fuzil utilizado em guerras Polícia Militar informou que chegou até os suspeitos após uma denúncia anônima

Após uma denúncia anônima, duas pessoas foram presas na sexta-feira (24), com drogas e um fuzil, no Setor Recanto das Garças, em Goiânia. Segundo aos após as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), o modelo do armamento é utilizado em guerras. A corporação apreendeu com eles, além do fuzil, 25 tabletes de maconha, insumos para refino de c...