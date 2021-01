Cidades Em Goiânia, doses alcançam 4% dos grupos prioritários Capital recebe 30 mil unidades, que serão suficientes para vacinar 15 mil das 355 mil pessoas classificadas como do grupo de risco

A vacinação contra a Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde começa na quarta-feira (20) pelos profissionais de saúde que atuam em unidades que recebem pacientes com a doença e idosos e pessoas com deficiência que vivem em abrigos de longa permanência. Nesta primeira etapa, não haverá abertura de postos de vacinação - ela será feita no local em que o público alvo ...