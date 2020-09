Cidades Em Goiânia, bioclone de coluna vertebral em 3D é usada como auxílio em cirurgia de escoliose Jovem de 17 anos com Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) com 79 graus de curvatura foi operado no Instituto Ortopédico de Goiânia

Com ajuda de impressão 3D, um jovem de 17 anos que possuía Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) com 79 graus de curvatura lateral foi operado no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), no Setor Bueno, em Goiânia. A técnica, que já é reproduzida no mundo todo permite uma espécie de “clone” da coluna feito sob medida para cada paciente e pode auxiliar a equipe a realizar o...