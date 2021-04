Cidades Em Goiânia, bar é multado por aglomeração na madrugada e pessoas se escondem durante fiscalização Estabelecimento foi interditado e outras três distribuidoras de bebidas foram multadas por funcionamento depois do horário permitido

A Monkey Bar e Karaokê, localizada no Setor Leste Universitário, em Goiânia, foi multada e interditada na madrugada deste sábado (3) por promover aglomeração contrariando o decreto da Prefeitura de Goiânia. O local foi alvo de fiscalização às 2h30 pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Segundo a agência, cerca de 30 pessoas estavam no bar, que funcionava como b...