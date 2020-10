Boletim desta sexta-feira (9) mostra que total de infectados é de 61.721, com mais 264 novos registros inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas. Além das pessoas que estão internadas, 58.536 já se recuperaram da infecção e outras 1.253 estão sendo monitoradas por equipes de saúde depois de testarem positivo nos últimos dias e não apresentarem sintomas graves da doença. Goiânia ainda tem 397 pessoas que continuam internadas para tratamento contra o coronavírus.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aponta que, entre o total de mortes confirmadas com a Covid-19 como causa chegou a 1.535, com mais 17 óbitos nas últimas 24 horas. A maioria das vítimas continuam sendo os idosos. Eles representam 76,9% do total de vítimas. Pessoas com mais de 60 anos somam 1.181 mortes até agora. Pessoas entre 40 e 59 somam 282 e entre 20 e 39 anos tem 69 registros. Goiânia somou três mortes de crianças e adolescentes.