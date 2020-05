Cidades Em Goiânia 18 estabelecimentos são fechados por não cumprirem medidas de combate à Covid-19 Agentes verificaram pontos comerciais, condomínios e fizeram abordagens a pedestres no Setor Oeste para observar o respeito a decretos que visam a redução do contágio pelo novo coronavírus. Bairro é vice-líder em casos da doença

Dezoito estabelecimentos foram obrigados a fechar as portas nesta quarta-feira (6) depois da fiscalização da Vigilância Sanitária de Goiânia. Ao todo, os fiscais realizaram 727 visitas ou abordagens e 319 precisaram ser notificadas para que tomem providências para atendimento dos protocolos de saúde para redução do contágio do novo coronavírus. Não houve registro de...