Vida Urbana Em Goiânia, 123 quiosques de espaços de lazer estão irregulares Todos comerciantes verificados pela Prefeitura em espaços públicos, como parques, não passaram por licitação

A falta de processo licitatório para a permissão do uso do espaço público em parques de Goiânia para o comércio de alimentos e objetos faz com que, atualmente, todos os 123 comerciantes que atuam na cidade estejam irregulares. O número só se refere aos verificados pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) em seu último levantamento, o que pode ser subnotificado d...