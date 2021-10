Cidades Em Goiás, viúva não enterra corpo de pastor por acreditar que ele vai ressuscitar no 3°dia Segundo documento deixado por Huber Carlos Rodrigues, ele vai ressuscitar às 23h30 desta segunda-feira (25)

O corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues não foi liberado para ser enterrado em Goiatuba, na região sul de Goiás. O motivo é que a viúva acredita no documento, escrito pelo marido em 2008, dizendo que ele ressuscitaria no terceiro dia, segundo informou o advogado da família ao G1. “Minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por três d...