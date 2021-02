Cidades Em Goiás, vacinação chega para idosos Municípios já podem aplicar doses em pessoas acima de 85 anos assim que remessa chegar, o que deve ocorrer hoje. Site permite agendamento, mas nem todas cidades aderiram

Goiás vai começar a vacinar idosos contra o coronavírus com 53,8 mil doses da CoronaVac/SinoVac que serão distribuídas aos municípios hoje e amanhã. O início da vacinação em cada município já pode ser imediato, assim que a remessa do imunizante chegar, diferente do cronograma apresentado pelo governo estadual na última quarta-feira (3), que previa o começo da campanha nos...