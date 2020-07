Em Goiás todas as cidades possuem casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. Em 221 municípios existem 35.191 confirmações, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Em outras 25 cidades, existem apenas casos suspeitos que seguem em investigação.

De acordo com a SES-GO, Nova Roma apresentou um caso suspeito nas últimas 24 horas. Além deste caso, outros dois já foram descartados, com total de três notificações até agora. Mas a pasta destaca que este número pode mudar, caso cidades que tenham apenas casos suspeitos descartem todos que ainda estão em apuração.

As cidades que seguem com casos suspeitos são: Arenópolis, Baliza, Damianópolis, Nova Roma, novo Planalto, Palestina de Goiás, Sítio D’Abadia, Água Limpa, São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, Trombas, Mambaí, São Domingos, Aporé, Davinópolis, Pilar de Goiás, Bonópolis, Lagoa Santa, Marzagão, São Patrício, Campinaçu, Moiporá, Colinas do Sul, Taquaral e Formoso.

Além dos 35.191 casos confirmados, Goiás tem 83.371 casos suspeitos em investigação. Outros 39.123 já foram descartados. Considerando apenas as mortes, Goiás ultrapassou os 800 casos. Nesta sexta, o estado tem 807 confirmações, 36 a mais do que o apresentado no boletim de quinta-feira (9). Há 51 óbitos suspeitos em investigação e 531 já foram descartadas.