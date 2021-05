Cidades Em Goiás, professores da rede estadual de ensino receberão ajuda de custo com internet A medida visa fazer frente aos gastos pessoais dos profissionais com a conectividade à Internet durante o período de pandemia, em que as aulas presenciais estão suspensas

Uma ajuda de custo no valor de R$ 100,00 será paga pelo governo aos professores da rede estadual. De natureza indenizatória, a medida visa fazer frente aos gastos pessoais dos profissionais com a conectividade à Internet. A decisão foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira (14), e beneficiará 22.651 profissionais da rede estadual de educação entre efetivos, c...