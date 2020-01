Cidades Em Goiás, PM apreende 3 mil caixas de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 9 milhões Polícia acredita que a carga tenha vindo do Paraguai e seria distribuída no Estado

A Polícia Militar (PM) apreendeu na madrugada deste domingo (19), 3 mil caixas de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 9 milhões, nas proximidades de Santa Helena de Goiás. A corporação não divulgou em qual rodovia ocorreu a ação. De acordo com o Comando de Operações de Divisas, durante patrulhamento, equipes abordaram o condutor de um carro com at...