Cidades Em Goiás, ministro da saúde diz que ‘pequenos desvios’ são normais durante vacinação Mais de 1 mil pessoas tomaram doses trocadas no Estado. No Brasil são mais de 16 mil casos

Em visita na manhã deste sábado (24) a Cristalina, no entorno do Distrito Federal, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, afirmou depois de ser indagado sobre as pessoas que receberam vacinas diferentes em aplicações na primeira e na segunda dose contra a Covid-19 que “naturalmente em uma campanha dessa magnitude há pequenos desvios que precisam ser controlados pelas a...