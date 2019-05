Cidades Em Goiás, liminar proíbe operadoras de cobrar por Serviços de Valor Adicionado nas mesmas faturas Toques de celular diferenciados, notícias enviadas por SMS, antivírus e música estão entre os SVAs mais comuns nas faturas de usuários de telefonia móvel

Por decisão do juiz de Direito Carlos Magno da Silva, da 14 Vara Cível e Ambiental de Goiânia, as operadoras de telefonia móveis Tim S/A, Telefônica Brasil S/A (Vivo), Claro S/A e Oi Móvel S/A (em recuperação judicial) não podem mais fazer a cobrança pelos Serviços de Valor Adicionado (SVA) na mesma fatura de seus produtos e nem debitá-la do crédito existente d...