Cidades Em Goiás, garoto de 9 anos pega arma do pai e atira acidentalmente no próprio braço Criança, que é deficiente visual, foi socorrida e encaminhada para um hospital

Um menino de, 9 anos e com deficiência visual, atirou acidentalmente contra si, na tarde desta segunda-feira (25), em Anápolis, na região Central de Goiás. A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um ferimento em um dos braços e encaminhada para um hospital do município. Os médicos, que fizeram o primeiro atendimento, contaram q...