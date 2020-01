Cidades Em Goiás, emplacamento no modelo Mercosul começa no próximo dia 31 de janeiro Placas com o novo padrão apresentam quatro letras e três números, sequência de identificação diferente do modelo atual

A partir de 31 de janeiro todos os veículos emplacados em Goiás passam a contar com a nova Placa de Identificação Veicular (PIV), no sistema padrão Mercosul. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), regulador nacional, estabeleceu o prazo final até o fim desse mês para que todas as unidades da federação adotem o sistema. Alguns estados se anteciparam e adotaram o p...