Nesta segunda-feira (21), Goiás chegou a 185.594 casos confirmados de Covid-19 com o acréscimo de 1.760 nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim emitido diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e apontam ainda 4.164 óbitos confirmados por complicações da doença, sendo 12 no mesmo período. No total, há o registro de 175.409 pessoas recuperadas.

De acordo com a pasta, o Estado também possui 223.164 casos suspeitos em investigação e outros 141.061 que já foram descartados. Além disso, há 213 óbitos suspeitos e a taxa de letalidade até o momento é de 2,24%.