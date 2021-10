Cidades Em Goiás, 80% dos municípios não atingem meta de creches Maior parte das cidades ainda não atingiu alvo de crianças matriculadas, estipulado no Plano Nacional de Educação. Aparecida de Goiânia e Goiânia estão entre os piores

Com números distantes das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), quase 80% dos municípios de Goiás ainda não têm sequer metade das crianças matriculadas em creches. O prazo para as cidades alcançarem o porcentual vence em 2024. Até lá, para garantir o atendimento para 50% da faixa etária de 0 a 3 anos, as cidades precisam criar 111 mil vagas. Os...