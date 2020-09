A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou 3.078 novos casos de Covid-19 e 66 mortes ocasionadas pela doença nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim diário divulgado pela pasta e apontam ainda que o Estado se aproxima dos 210 mil casos de coronavírus. No Estado, 75,36% das mortes são de pessoas com idade superior a 60 anos. Apesar disso, também há casos de mortes de crianças e adolescentes, oito com idade inferior a 10 anos.

Nesta quarta-feira (30), o total de confirmações chegou a 209.785. Deste total, há registro de 198.304 pessoas recuperadas. Em Goiás o número total de mortes é de 4.672 e isso significa dizer que a letalidade atual é de 2,23%. Há ainda 259 mortes em investigação. Do total de mortos, 2.776 (59%) são homens e 1.929 (41%) mulheres. Em relação às comorbidades, 1.665 possuíam doenças cardiovasculares; 1.322 diabetes; 373 doenças respiratórias e 108 algum tipo de imunossupressão.