Em Goiás, 61 hospitais recebem doações de paracetamol injetável para tratamento de Covid-19

Recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e novo no Brasil, o paracetamol injetável chegou a 61 hospitais de Goiás e vai auxiliar no tratamento de pacientes infectados com coronavírus (Sars-CoV-2). No total, 1.300 bolsas foram repassadas a unidades de saúde do Estado pela HalexIstar. A indústria farmacêutica está doando o equivalente a R$ 2,4 milhões em bolsas p...