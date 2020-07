Cidades Em Goiás, 6,5% das mortes por Covid-19 ocorrem fora dos leitos exclusivos Número refere-se a pessoas com o novo coronavírus que faleceram em postos de saúde, a caminho de um HCamp ou mesmo em casa. Registros deste tipo em todo o Estado são ao menos 70

Ao menos 46 mortes de goianos com Covid-19 ocorreram fora dos chamados hospitais dedicados, unidades com leitos de UTI e enfermaria exclusivos para pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A informação consta em um boletim epidemiológico semanal da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicado no dia 9 de julho, com...