Os servidores da educação em Goiás que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 terão que realizar testagem para detecção do vírus a cada 15 dias. Até o momento, 415 funcionários recusaram-se a tomar a primeira dose do imunizante, número que representa 1% dos servidores do Estado. A informação foi confirmada pela secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, durante entrevista ao Café com CBN.

A chefe da pasta informou ainda que o Estado não irá se responsabilizar em testar os funcionários que não se vacinarem, e o resultado do exame deverá ser apresentado junto à folha de ponto.

Sobre a vacinação, a secretária afirmou que a previsão é que até 30 de agosto, 59% dos servidores já tenham recebido a segunda dose, e que no fim de setembro, estejam completamente imunizados. Até agora, a cobertura vacinal total da classe foi de 20%.