Em Goiás, 40 jovens se tornam mães por dia Apesar de queda nos índices registrados em 18 anos, Estado soma mais de 15 mil partos por ano de mulheres entre 10 e 19 anos de idade. Governo lança campanha

Todos os dias, cerca de 40 jovens com crianças e adolescentes entre 10 a 19 anos se tornam mães em Goiás. O número anual ultrapassa 15 mil e representa 15% do total de partos realizados no Estado. Apenas em Goiânia, a média de 2017 - último ano cujos dados foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde - é de 6 por dia e mais de 2 mil nos 12 meses. Os índices são ref...