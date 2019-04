Vida Urbana Em Goiás, 36,9% saem da escola sem saber o básico Notas do Saego, relativas a 2018, mostram que quase 4 entre 10 alunos se formam na rede estadual sem noções de matemática

Quase 4 em cada 10 alunos da rede estadual de educação em Goiás saíram das escolas ao final do ensino médio, no ano passado, sem saber como converter 1 litro (l) de água para 1000 mililitro (ml) ou mesmo reconhecer qual o maior número entre um grupo no caso deles estarem representados em forma decimal. Os dados são do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás...