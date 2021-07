Cidades Em Goiás, 10 hospitais estaduais apresentam lotação de 100% nas UTIs Covid-19 Outras seis unidades de saúde possuem números acima de 90% para o mesmo tipo de leito

Em Goiás, 10 hospitais estaduais apresentam lotação de 100% nas UTIs destinadas a pacientes com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) desta terça-feira (27) e apontam ainda que, das 27 unidades de saúde do Estado com leitos específicos para Covid-19, outras seis possuem lotação acima de 90% nas unidades d...