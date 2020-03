Cidades Em foto, alunos fazem saudação nazista dentro de sala de aula no Recife Grupo era composto por 11 estudantes com idades entre 16 e 17 anos; registro foi feito durante campanha de um deles para ser o orador da turma

Uma imagem postada nas redes sociais na quinta-feira (5) mostra um grupo de 11 alunos com idades entre 16 e 17 anos do colégio particular de Santa Maria, um dos mais tradicionais do Recife fazendo saudações nazistas em sala de aula durante campanha de um deles para ser o orador da turma. Na imagem, um estudante de casaco preto aparece no lugar do professor. Os out...