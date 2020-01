Cidades Em Formosa, homem morre após receber descarga elétrica Acidente aconteceu em uma chácara na zona rural do município

Um homem morreu após receber uma descarga elétrica de uma máquina de cortar grama, no fim da tarde do último sábado (4), em uma chácara na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A vítima de 46 anos foi encontrada por um vizinho. A Polícia Técnico-Cientifica esteve no local e informou que o homem teve uma parada cardíaca após receber o choque elétrico e...