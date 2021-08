Cidades Em estado de alerta, umidade relativa do ar pode chegar a 14% em Goiânia e em 13% no oeste de Goiás As temperaturas seguem amenas pela manhã e em elevação na parte da tarde

A umidade relativa do ar pode chegar a 14% em Goiânia neste final de semana. O estado de alerta também deve atingir os demais municípios goianos. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as temperaturas seguem amenas pela manhã e em elevação na parte da tarde, sendo que na região Oeste a temperatura máxima pode chegar a...