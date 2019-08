Cidades Em entrevista, testemunha diz que viu Edison Brittes enforcando jogador Daniel Brittes é réu confesso do caso e está preso

Considerado uma das principais testemunhas na investigação da morte do jogador Daniel Corrêa Freitas, Lucas Stumpf, conhecido como Lucas Mineiro, afirmou, em entrevista, que viu o empresário Edison Brittes Júnior, o Juninho Riqueza, enforcando o ex-atleta do Botafogo e do São Paulo. Brittes é réu confesso do caso e está preso. "No momento em que eu olhei pela janela...