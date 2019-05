Cidades Em dia de paralisação nacional, UFG realiza ação no Câmpus Samambaia Ato começou por volta das 8 horas com um café da manhã

Atualizada às 12h37. Aproximadamente mil pessoas estão reunidas, na manhã desta quarta-feira (15), no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (Cepae-UFG), no Câmpus Samambaia, no setor Chácaras de Recreio Samambaia, em Goiânia. O ato começou por volta das 8 horas com um café da manhã. A categoria é contra o corte d...