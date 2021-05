Cidades Em Dia D, Goiânia aplica 14.412 doses contra a Covid-19; agendamento até terça já está liberado Na próxima segunda, a vacinação retoma em todos os locais, inclusive com doses contra H1N1 (Influenza), que não foram disponibilizadas neste sábado

O Dia D de vacina contra a Covid-19 realizado neste sábado (15) em Goiânia aplicou 14.412 doses. Destas 9.371 foram para primeira dose, sendo que 9.324 em pessoas com comorbidades. Já 5.041 idosos receberam a segunda aplicação do imunizante. Na próxima segunda, a vacinação retoma em todos os locais, inclusive com doses contra H1N1 (Influenza), que não foram disponibilizadas n...