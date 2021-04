Cidades Em dia com 4,2 mil mortes, Bolsonaro critica medidas restritivas e ironiza título de genocida "Do que que eu não sou culpado aqui no Brasil?", indagou o presidente em outro momento da conversa com apoiadores

Ao interagir com seus apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada na noite desta terça-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ignorou as mais de 4.000 mortes por Covid-19 das últimas 24 horas, ironizou o título de genocida usado contra ele por seus opositores e criticou medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores. O vídeo de pouco mais d...