Cidades Em dez meses, Rio já tem recorde de pessoas mortas por policiais Já os homicídios dolosos (quando há intenção de matar) caíram 21% em 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado

Faltando dois meses para terminar 2019, a polícia do Rio de Janeiro já bateu o recorde de civis mortos em supostos confrontos. De janeiro a outubro, 1.546 pessoas foram mortas por policiais - doze a mais do que os 1.534 mortos registrados em todo 2018, que, até então, era o recorde do Estado. A série estatística oficial foi iniciada em 1998. Já os homicídios dolosos (qu...