Cidades Em decisão liminar, Justiça autoriza retorno das atividades em berçários de Goiânia De acordo com as instituições de ensino, o período de inatividade em decorrência da pandemia de Covid-19 acarretou em inadimplência e restrições de contratos

Oito escolas de ensino infantil em Goiânia conseguiram na Justiça uma liminar para retomarem as atividades presenciais para crianças na faixa etária entre zero e cinco anos. De acordo com as instituições de ensino, o período de inatividade em decorrência da pandemia de Covid-19 acarretou em inadimplência e restrições de contratos por parte dos pais dos alunos. Segundo a deci...