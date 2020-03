Os presos da Lava Jato e de outras operações anticorrupção da Polícia Federal no Paraná serão transferidos de ala no Complexo Médico Penal de Pinhais (PR) devido à crise do coronavírus. O local em que eles estão deverá receber detentos que forem diagnosticados com a Covid-19.

O Complexo Médico Penal de Pinhais (CMP), na região metropolitana de Curitiba, tem hospital e enfermaria e é a referência para tratamento de saúde da população carcerária. Desde 2015, ele abriga os presos da Lava Jato – atualmente, três permanecem no local: José Antônio de Jesus, ex-gerente da Transpetro, Roberto Gonçalves e Carlos Roberto Martins Barbosa, ambos ex-gerentes da Petrobras.

Em 2019, os presos por corrupção foram colocados em um espaço em que funcionava um hospital do complexo. O local foi adaptado, recebeu colchões e foi rebatizado como sétima galeria - antes, os presos da Lava Jato estavam na sexta galeria, que foi destinada a presos comuns por causa da superlotação.

Segundo portaria do Departamento Penitenciário (Depen) do estado, os presos da Lava Jato agora irão para um espaço no prédio principal do presídio, isolado de outras galerias. O Depen não especificou o local.

“A sétima galeria do Complexo Médico Penal fica transferida para ambiente distinto das demais galerias e anexo ao prédio principal com finalidade de custodiar pessoas do sexo masculino cuja segurança em virtude da característica pessoal do preso demande separação da massa carcerária, em especial proveniente de operações relacionadas a lavagem de dinheiro, corrupção e colarinho branco”, diz a portaria.

O Depen justifica a medida diante da “necessidade de reativação do hospital penitenciário para atendimento dos presos que forem diagnosticados com Covid-19 e da necessidade de separação de um espaço exclusivo para evitar a contaminação dos demais detentos”. (Folhapress)