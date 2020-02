Cidades Em Cristalina, polícia recupera carreta roubada com carga de defensivos agrícolas Mercadoria está avaliada em R$ 2 milhões. Veículo e produto foram levados para a Central de Flagrantes

Uma carreta roubada carregada com R$ 2 milhões em defensivos agrícolas foi apreendida, na madrugada desta segunda-feira (17), na GO-436, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. O veículo foi localizado abandonado enquanto o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar (PM) fazia uma patrulha pela rodovia. Durante a fiscalização, os policiais perceb...